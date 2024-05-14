Ночью заморозки и без осадков днем: прогноз погоды по Киевской области на 15 мая

В Киеве и Киевской области в среду, 15 мая, переменная облачность, без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозка 0-5°С, днем температура прогреется до +16°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 15 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 1-6°С тепла, днем 11-16°С тепла; Киеве ночью 4-6°С, днем около 15°С", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили, что ночью 15-16 мая в Киевской области на поверхности заморозки 0-5°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 15 мая в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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