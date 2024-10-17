Сильные заморозки ночью и до +12°С днем: прогноз погоды по Киевской области на 18 октября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 18 октября, переменная облачность, без осадков. Ночью сильные заморозки, а днем воздух максимально прогреется до +12°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 18 октября по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Ночью сильные заморозки (в воздухе) 0-3°С, температура днем 7-12°С тепла; в Киеве ночью заморозки в воздухе 0-2°С, температура днем 8-10°С тепла", – рассказали синоптики.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. В столице ночью 18-20 октября заморозки в воздухе 0-2°С (I уровень опасности, желтый). По Киевщине ночью 18-20 октября сильные заморозки (в воздухе) 0-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, сентябрь 2024-го в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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