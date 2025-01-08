Небольшой дождь и до +8°С: подробный прогноз погоды по Киевщине на 8 января

В Киевской области в среду, 8 января, облачно с прояснениями, утром и днем местами небольшой дождь. Воздух максимально прогреется до +8°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе днем сохранится плюсовая температура, ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 8 января на территории Киевщины. Облачно с прояснениями. Утром и днем местами небольшой дождь. Температура в области днем 3-8°С тепла; в Киеве днем 5-7°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем ​​+6°С…+8°С; Мироновка +6°С…+8°С; Фастов +5°С…+7°С; Яготин +5°С…+7°С; Барышевка +5°С…+7°С; Борисполь +5°С…+7°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 января облачная погода продержится в Киеве весь день. Вечером будет идти мелкий дождь.

Напомним, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8,0°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве 2024 стал самым теплым за время проведения наблюдений. В течение 12 месяцев было зафиксировано 52 температурных рекорда.

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