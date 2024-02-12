Небольшой дождь и до +10°С: прогноз погоды по Киевской области на 13 февраля

В Киеве и Киевской области во вторник, 13 февраля, пасмурно, днем небольшой дождь, утром местами туман. Воздух в регионе максимально прогреется до +10°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоды на 13 февраля по Киевщине. Облачно. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Температура по области ночью 3-8°С тепла, днем 5-10°С; в Киеве ночью 5-7°С тепла, днем 7-9°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 13 февраля в Киеве облачная погода будет держаться до самого вечера. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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