Не видел в своих действиях нарушения: на Киевщине мужчина громко слушал русскую музыку и не реагировал на замечания

В Белой Церкви Киевской области на центральном пляже мужчина громко слушал российскую музыку. На замечания он не реагировал, а в ответ утверждал, что не видит в своих действиях нарушения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Нарушителя привлекли к админответственности.

"Конфликт из-за российской музыки на центральном пляже Белой Церкви. Схватка возникла между отдыхающими на побережье реки Рось. Заявительница сделала замечание мужчине из-за того, что он громко слушал музыку оккупанта. В ответ мужчина утверждал, что не видит в своих действиях нарушения и уехал", – рассказали в пресс-службе.

В полиции уточнили, что произошедшее 23 июля вечером. Правоохранители установили личность нарушителя и привлекли его к административной ответственности.

Напомним, в Броварах на Киевщине предпринимательница оскорбила военных. Причиной стали замечания по русскому языку. Однако бизнес-леди извинилась за свою вину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белой Церкви Киевской области ночью из-за водителя автомобиля Mercedes, громко слушавшего музыку российских исполнителей, возник конфликт, закончившийся потасовкой. В результате пострадали четыре человека.

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