Не расформировали: в ТЦК уточнили, как работает сборный пункт мобилизованных на ДВРЗ в Киеве

Киевский городской сборный пункт на ДВРЗ, который оказался в центре скандала из-за якобы антисанитарных условий содержания мобилизованных мужчин не закрыли. Он продолжает свою работу, но в других местах.

Об этом сообщил пресс-офицер киевского городского ТЦК и СП Виталий Силенко, передает hromadske. Ситуация получила огласку 14 октября.

Скандал из-за условий содержания мобилизованных

На днях народный депутат Александр Федиенко в своем Telegram-канале опубликовал ответ от начальника Минобороны, к которому обратился относительно скандального сообщения о сборном пункте на ДВРЗ в Киеве.

"Напомню: блогер и ведущая Рамина Эсхакзай обнародовала фото из распределительного центра на ДВРЗ, где мобилизованные находятся в антисанитарных условиях. Как член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился в Министерство обороны предоставить разъяснения", – написал народный избранник.

Он добавил, что исходя из текста ответа на запрос, "я так понимаю, Киевский городской сборный пункт рассредоточили".

Что ответили в ТЦК

В свою очередь пресс-офицер столичного Территориального центра комплектования Силенко отметил, что как подразделение Минобороны сборный пункт не расформировывали, а лишь рассредоточили личный состав "для того, чтобы предотвратить целенаправленные удары врага по военнослужащим и мобилизованным гражданам".

"Из-за более частых нападений врага именно на ТЦК и сборные пункты, командование приняло решение, чтобы предотвратить врагу ударить по такому скоплению людей", – уточнил Силенко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум полицейским, которые, по информации следствия, избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК. Происшествие произошло 17 октября.

