Скандал из-за сборного пункта мобилизованных на ДВРЗ в Киеве получил продолжение. Подробности и фото

Киевский городской сборный пункт, куда привозили мобилизованных мужчин, вероятно, приостановил свою работу. Ранее он оказался в центре скандала из-за якобы плохих условий содержания военнообязанных.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко со ссылкой на официальный ответ Минобороны. Он добавил, что проверит эту информацию.

Что известно

Так, 14 октября журналистка и видеоблогер Рамина Эсхакзай опубликовала в своем Instagram сообщение под названием "Распределительный центр на ДВРЗ. Эксклюзивная экскурсия". На фото, которые якобы сделаны внутри центра, можно увидеть полную антисанитарию в помещениях и уборных. Люди вынуждены спать на грязных матрасах и подушках, которые даже не имеют постельного белья.

Со своей стороны, в пресс-службе Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) отметили, что опубликованная информация не соответствует действительности.

"В сети распространяется дезинформация о сборном пункте города Киева, где говорится о якобы ужасных условиях пребывания мобилизованных лиц. Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что на материалах изображены фото, которые выдают за сборный пункт города Киева, любого подтверждения, что это именно он, нет", – отметили в ТЦК.

Там добавили, что на сборном пункте поддерживается чистота и надлежащий порядок.

"Действительно, условия здесь не класса "отель – люкс". Ведь деньги, которые выделяются на Силы обороны Украины, в первую очередь тратятся на оружие и средства поражения, а не на косметические ремонты", – резюмировали в пресс-службе.

Уже 4 ноября нардеп Федиенко сообщил, что ему поступил ответ от Министерства обороны Украины на отправленный им ранее запрос.

"Судя по ответу: – Приказом начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки от 13.09.2025 № 158/ОД с 15.09.2025 "О рассредоточении личного состава и организации работы Киевского городского сборного пункта" до отдельного распоряжения приостановлено действие приказа начальника Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки от 24.03.2025 № 45 "О создании Киевского городского сборного пункта для формирования военных команд (сводных военных команд) и их отправки в воинские части (учреждения) по г. Киев.

Он добавил, что, исходя из текста ответа на запрос, "я так понимаю, Киевский городской сборный пункт рассредоточили".

