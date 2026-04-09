Навсегда в строю: на Киевщине попрощаются с военным Игорем Коновалом. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
В Новых Петровцах Киевской области в пятницу, 10 апреля, попрощаются с военным Игорем Коновалом. Воин отдал самое дорогое – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Гостомельской поселковой военной администрации. Вечная память и слава Герою!

"С глубокой болью сообщаем, что 10 апреля Гостомельская община проведет в последний путь нашего Героя – Коновала Игоря Александровича, позывной "Конь", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Героем состоится 10 апреля около 14:00–14:30 в селе село Горенка, на ул. Киевской, 38. После прощания живым коридором Защитника проведут в сторону Пущи-Водицы. Погребение состоится в селе Новые Петровцы.

"Мы снова склоняем головы в скорби перед большой потерей. Еще один мужественный Защитник, который защищал Украину, ее свободу, ее будущее, возвращается домой на щите. Это боль, которую невозможно передать словами. Это рана, которая навсегда останется в сердце нашей общины. Коновал Игорь Александрович навсегда останется в строю", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Юрий Демиденко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 23 ноября 2025 года.

