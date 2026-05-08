Навсегда 43: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Мелащенко. Фото

Внезапно оборвалась жизнь военного из села Глубокое Киевской области 43-летнего Александра Мелащенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 4 мая 2026 года.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Трагическая весть

"С невыразимой болью и грустью сообщаем, что внезапно оборвалась жизнь нашего земляка, отважного защитника, старшего сержанта, главного сержанта-командира зенитного пулеметного отделения 43-летнего Александра Мелащенко из села Глубокое", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 12 ноября 1982 года в городе Борисполь. После окончания школы поступил в Киевский авиационный техникум, где освоил профессию экономиста. В течение длительного времени работал техником. Александр был лучшим мужем для своей жены и отцом для своих детей, а также сыном и братом для родных.

Герой стал на защиту Украины в апреле 2022 года – защищал независимость и территориальную целостность нашей страны в Луганской, Донецкой, Сумской областях

"Он мужественно давал достойный отпор врагу, но не выдержало сердце. Врачи несколько дней боролись за жизнь, но, к сожалению, чуда не произошло. 4 мая 2026 года сердце нашего Героя остановилось навеки. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Андрей Куценко. Жизнь храброго защитника Украины оборвалась 6 сентября 2025 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!