Война забирает лучших: на фронте погиб военный из Киевской области Богдан Сытник. Фото

Возле населенного пункта Северск Донецкой области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Кули Киевской области Богдан Сытник. Жизнь защитника Украины оборвалась 19 августа.

Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Война забирает лучших ... С глубокой скорбью сообщаем, что 19 августа 2025 года, во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Северск Донецкой области, погиб наш земляк, младший сержант, командир отделения взвода снайперов – Богдан Владимирович Сытник, 1996 года рождения", – говорится в сообщении.

В Обуховском горсовете отметили, что защитник Украины был не просто военным – он был сыном, мужем, отцом, братом, другом, воином, который выбрал защищать. Он держал оружие не ради войны, а ради мира, который мечтал вернуть домой.

Похоронят Героя на кладбище села Кули Киевской области.

"Искренне соболезнуем маме Марии Федоровне, бабушке Анне Васильевне, жене Татьяне, детям, теще Светлане Павловне, тестю Виктору Александровичу, сестре Карине, братьям, всем родным, коллегам, собратьям и каждому, кто знал и уважал Богдана. Пусть ваша боль найдет утешение в том, что память о нем будет жить – в сердцах, в истории, в свободной Украине", – говорится в сообщении.

Герои войны в Украине

