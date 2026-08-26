"Навсегда 31": стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Дмитрия Собковского. Фото

Стало известно о гибели 31-летнего Дмитрия Собковского, военнослужащего из Фастова Киевской области. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 23 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Фастовская община в трауре. 23 августа 2026 года перестало биться сердце военнослужащего Дмитрия Собковского", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 июля 1995 года в Фастове Киевской области. Его детство и юность прошли на родной Фастовщине. Он учился в Малоснитинской средней школе, где получил образование и провёл важные годы своей жизни.

После окончания учебного заведения Дмитрий начал свою трудовую деятельность. До начала полномасштабной войны он работал разнорабочим у частного предпринимателя. К сожалению, жизнь 31-летнего воина внезапно оборвалась 23 августа.

"У Дмитрия остались отец Андрей, братья Максим и Валентин и сестра Наталья. Мы разделяем с семьей боль от невосполнимой утраты. Не простим врагу ни одной погибшей души", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года во время выполнения боевого задания погиб военный из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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