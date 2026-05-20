Навсегда 30: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Перевозник. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Бучи Киевской области 30-летний Олег Перевозник. Сердце храброго украинского воина остановилось 29 января 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

"Тяжелая утрата для нашей громады: в бою за Украину погиб бучанец Олег Перевозник. Мужественно выполнив свой воинский долг, Олег погиб 29 января 2026 года. Герою теперь навсегда 30 лет", – сообщил Федорук.

Герой защищал Украину еще с 2016 года, когда присоединился к АТО. Увлекался оружием, в совершенстве знал военное дело. А в 2022 году снова добровольно стал в ряды Сил обороны Украины. Его будут помнить как искреннего патриота, мужественного воина и доброго человека.

"У Олега остались жена Карина и сын Давид. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям Героя", – добавил Федорук.

