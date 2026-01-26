Навеки 36: после 18 дней борьбы за жизнь умер спасатель, пострадавший во время обстрела Киева 9 января. Фото

В Киеве после 18 дней борьбы за жизнь остановилось сердце спасателя Александра Зиброва. Мужественный работник ГСЧС попал под повторный вражеский удар 9 января в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Вечная память и слава Герою-спасателю!

Что известно

"Тяжелый день для нашего гарнизона... С глубокой скорбью мы сообщаем, что после 18 дней борьбы за жизнь не стало нашего коллеги – пожарного-спасателя 24 государственной пожарно-спасательной части Александра Зиброва, который вместе с собратьями попал под повторный вражеский удар 9 января в Дарницком районе", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что страна-террорист РФ забрала жизнь молодого человека, который несмотря ни на что стремился сделать этот мир лучше. Александр был любящим мужем и заботливым отцом – смелый и отважный огнеборец получил тяжелые травмы, защищая людей, несмотря на страшную опасность.

"Мы склоняем головы в скорби и в этот черный день разделяем боль утраты с семьей и близкими Александра. Навеки 36. На всегда в нашей памяти и наших сердцах. Вспомните героя в своих молитвах и никогда не забывайте, какой ценой они ведут борьбу за каждую жизнь в этой страшной войне", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 25 января, в Киеве погиб спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Он сорвался с 20-метровой высоты во время аварийно-восстановительных работ.

