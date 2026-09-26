Настоящая бабье лето: прогноз погоды по Киевской области на 27 сентября
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В Киевской области в воскресенье, 27 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха в регионе достигнет +21°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Что сообщили синоптики
"Прогноз погоды на 27 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 6-11°С, днем 16-21°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 18-20°С", – говорится в сообщении.
В Белой Церкви +18°С…+20°С; Мироновка +18°С…+20°С; Фастов +17°С…+19°С; Яготин +17°С…+19°С; Барышевка +17°С…+19°С; Борисполь +17°С…+19°С и Вышгород +17°С…+19°С.
Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, днем в Киеве на небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Осадков не ожидается.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели итоги лета 2026 года в Киеве. В течение трех месяцев было зафиксировано несколько температурных рекордов, но этот период вошел в пятнадцатку самых теплых за всю историю наблюдений.
Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.
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