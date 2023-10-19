Наев показал, как живут жители Чернобыльской зоны, отрезанные от цивилизации: им помогают всем необходимым. Фото и видео

Генерал-лейтенант Сергей Наев посетил жителей Чернобыльской зоны. Украинцы оказались отрезанными от цивилизации в результате полномасштабного вторжения страны-террориста РФ на территорию нашего государства.

Об этом сообщили пресс-служба Командования Объединенных Сил ВС Украины. Военные предоставляют гражданам необходимую помощь (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев посетил жителей Чернобыльской зоны, оказавшихся отрезанными от цивилизации в результате российского полномасштабного вторжения на территорию нашей страны.

"Чтобы сделать невозможным дальнейшее прохождение противника на территорию Украины, был разрушен мост, который соединял населенные пункты Чернобыльской зоны, это повлекло за собой логистическую проблему, – рассказал Наев.

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По его словам, в настоящее время жителям Зоны отчуждения помогают военнослужащие в рамках гражданско-военного сотрудничества. Офицеры снабжают людей продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами. Командующий добавил, что во время общения с жителями Чернобыльской зоны он убедился – "проблемных вопросов и замечаний к работе военных на данный момент нет".

Генерал-лейтенант напомнил, что эти населенные пункты находятся вблизи границы с Республикой Беларусь. При угрозе граждан заранее и обязательно вывезут в безопасное место.

"Зараз на цьому напрямку перебуває недостатня кількість військ рб, щоб створювати військову загрозу, але є певна небезпека. Ми усвідомлюємо, що вона може зрости, але й ГШ ЗСУ тоді збільшить наші сили, що у цьому випадку підсилить обороноздатність й готовність наших військ. Про людей, які тут проживають, українські захисники подбають завчасно та обов’язково вивезуть у безпечне місце", – подчеркнул Наев.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев показал, как проходят учения украинских военных в Северной операционной зоне. По его словам, такие учения, во время которых защитники овладевают западным вооружением, будут продолжаться постоянно, поскольку воины ВСУ должны быть готовы выполнять задачи на юге и востоке и быть уверенными в собственных силах.

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