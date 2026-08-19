На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Сергея Тихоненко. Фото

Во время выполнения боевой задачи в Донецкой области погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Сергей Тихоненко. Жизнь отважного украинца оборвалась 5 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб военнослужащий батальона территориальной обороны 47-летний Сергей Тихоненко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 12 декабря 1976 года в Киеве. После окончания школы поступил в Киевское среднее профессионально-техническое училище № 2, где получил профессии машиниста бульдозера и слесаря по ремонту строительных машин и тракторов. После прохождения срочной военной службы в Борисполе принял решение связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел.

Работал в милиции, в частности, был оперативным сотрудником Дарницкого районного управления внутренних дел города Киева, где занимался уголовным розыском. В 2006 году вместе с семьёй переехал в Борисполь, где начал свою трудовую деятельность в ГП МА "Борисполь".

Когда началось полномасштабное вторжение России на территорию Украины, Сергей не мог остаться в стороне и уже 25 февраля вступил в ряды территориальной обороны и встал на защиту своей страны. В мае 2022 года вместе со своей бригадой отправился в Донецкую область, где выполнял задачи по защите и обороне государственных границ. В августе, после возвращения из ротации, ему удалось ненадолго побыть дома, ведь уже в сентябре он снова отправился в Харьковскую область.

В 2023 году его подразделение вновь было направлено в Донецкую область, где военнослужащие выполняли боевые задачи, в частности в районе населенного пункта Клещеевка. В октябре 2023 года Сергей вернулся домой. В апреле 2024 года он снова отправился в Донецкую область. К сожалению, 5 мая 2024 года во время выполнения боевой задачи жизнь воина оборвалась.

"Страшный статус „пропавший без вести", месяцы ожиданий и надежды... К сожалению, Герой вернулся на щите. В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Виктор Плотский. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

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