На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Дмитрия Романова. Фото

В Луганской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Дмитрий Романов. Мужественный воин отдал самое ценное — свою жизнь — за независимость и территориальную целостность Украины.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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"Домой, в Ирпень, на щите возвращается Герой – Дмитрий Романов", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 24 октября 1979 года в Запорожской области в многодетной семье. После окончания школы сразу начал работать. В 1999 году создал семью, вместе с женой воспитывал сына и дочь. Работал на Запорожской ТЭС, впоследствии – на Запорожской АЭС, а после переезда в Запорожье – на заводе "Мотор Сич".

В декабре 2019 года Дмитрий вступил в ряды Вооружённых сил Украины. Защищал государство в районе проведения АТО/ООС, а с началом полномасштабного вторжения воевал на Херсонском направлении. За добросовестную службу получил звание младшего сержанта и стал командиром миномета. Побратимы ценили его за профессионализм, ответственность и человечность.

К сожалению, 10 июля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи Макеевки в Луганской области Герой погиб. Долгое время он считался без вести пропавшим, пока экспертиза не подтвердила страшную новость.

"В апреле 2025 года для семьи Дмитрия вторым домом стал Ирпень. Именно сюда сегодня на щите возвращается Защитник, чтобы обрести вечный покой. Дмитрия навсегда будут помнить как любящего отца, доброго и искреннего человека и воина, который до последнего оставался верным Украине и военной присяге. В Ирпене у Героя остались бывшая жена и дочь", – добавила Макеева.

Как писал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Антон Пупенко. Сердце украинского воина остановилось 21 августа 2024 года.

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