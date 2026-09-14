На щит: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Максима Качана. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Максим Качан. Жизнь отважного украинца оборвалась 26 июля 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие – погиб наш земляк, солдат Максим Качан (1987 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был стрелком-санитаром стрелкового отделения одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 26 июля 2024 года при выполнении боевых задач по защите территориальной целостности Украины в районе населенного пункта Торецк Бахмутского района Донецкой области.

Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Виктор Плоцкий. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военный из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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