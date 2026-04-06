На Киевщине в результате российской атаки без света остался город Славутич: что известно

Страна-агрессор РФ в понедельник, 6 апреля, нанесла очередной удар по Киевской области. К сожалению, в результате террористической атаки по критической инфраструктуре без света остался город Славутич.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Специалисты уже начали ремонтные работы.

Российский обстрел

"Утром враг снова ударил по энергетической инфраструктуре. В результате атаки Славутич временно остался без света – это около 21 тысячи человек. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики сразу начнут восстановление. Как и всегда – будут работать быстро и самоотверженно, чтобы вернуть свет в каждый дом", – говорится в сообщении.

В КОВА добавили, что вся критическая инфраструктура уже переведена на резервное питание. Есть вода, работают социальные учреждения – на генераторах. Связь и интернет остаются стабильными, открыты пункты несокрушимости.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 6 апреля российские войска снова атаковали Одессу. Повреждены десятки авто, детсад и частные дома, известно о попадании по многоэтажке: там разрушена часть подъезда, под завалами ищут людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!