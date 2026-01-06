На Киевщине пьяный водитель протаранил дерево: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области пьяный водитель легковушки на скорости съехал с дороги и протаранил дерево. В результате ДТП пострадали трое пассажиров автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, ДТП с пострадавшими произошло на автодороге сообщением "Яготин – Годуновка", вблизи села Божки Киевской области.

"Предварительно установлено, что 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем Skoda, не справился с управлением, съехал на обочину проезжей части, где допустил наезд на дерево", – уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП травмы получили пассажиры легковушки – мужчины в возрасте 38, 57 и 54 года. Пострадавших госпитализировали в больницу. По данному факту начато досудебное расследование (ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Виновному грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева автомобиль Skoda Octavia на скорости въехал в рекламный щит. В результате ДТП погиб пассажир легковушки, а еще два человека были травмированы.

