На Киевщине произошло ДТП с участием авто полиции: есть пострадавшие. Подробности и фото

В поселке Калита Киевской области произошла авария с участием легковушки и автомобиля полиции. В результате ДТП пострадали двое правоохранителей.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства и причины ДТП установят следователи.

"6 июля, около 11:20 часов на перекрестке в поселке Калита Броварского района произошла авария. Предварительно известно, что легковушка Dacia столкнулась со служебным автомобилем сотрудников отдела реагирования патрульной полиции", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в результате ДТП пострадали двое полицейских, которых госпитализировали в медицинское учреждение.

На опубликованных правоохранителями фото можно увидеть, что после столкновения служебный автомобиль перевернулся на крышу.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области произошла авария с участием двух легковушек. В результате столкновения одну из машин разорвало пополам, есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить водителя, который насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. В момент ДТП мужчина находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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