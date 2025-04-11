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На Киевщине парень угнал авто из гаража и протаранил на нем электроопору. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
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На Киевщине парень угнал авто из гаража и протаранил на нем электроопору. Подробности и фото

В Белоцерковском районе Киевской области местный житель угнал автомобиль из гаража. После этого злоумышленник на скорости въехал в бетонный столб и скрылся, оставив разбитый автомобиль.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения.

По словам правоохранителей, к ним обратился житель Рокитнянского общества и сообщил о том, что неизвестные сломали замок в гаражном помещении и угнали его автомобиль ВАЗ.

"Оперативщики установили личность злоумышленника, признавшегося в содеянном. Парень угнал автомобиль из-за необходимости попасть в соседнее село, однако во время движения столкнулся с электроопорой и скрылся с места происшествия, оставив поврежденный автомобиль", – добавили в пресс-службе.

На Киевщине парень угнал авто из гаража и протаранил на нем электроопору. Подробности и фото

По факту угона автомобиля возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время он находится в СИЗО.

На Киевщине парень угнал авто из гаража и протаранил на нем электроопору. Подробности и фото

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, похитил автомобиль, предназначенный для ВСУ. Мужчина уехал со станции технического обслуживания на чужом автомобиле.

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