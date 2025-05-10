На Киевщине местные жители нашли обломки 'Шахеда'. Подробности и фото

В одном из районов Киевской области местные жители обнаружили обломки дрона-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). На месте происшествия работали саперы ГСЧС, которые изъяли "находку".

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

По словам саперов, они получили сообщение о том, что на территории одного из лесных массивов Киевской области граждане обнаружили фрагменты неизвестного объекта, который, по их словам, имел признаки сбитого беспилотного летательного аппарата.

"Для проверки находки были привлечены специалисты пиротехнического подразделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. После проведенного обследования подтверждено: речь идет о безопасных остатках вражеского БпЛА типа "Герань-2", – уточнили в пресс-службе.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области местный житель обнаружил боевую часть вражеского дрона-камикадзе. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку на место вызвали саперов.

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