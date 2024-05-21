На дорогах Киева утром образовались многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 21 мая, утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту), почти без проблем идут машины по проспекту Степана Бандеры, однако тянется транспорт на улице Елены Телиги. Тяжело едет транспорт по улицам Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также по участку от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Пробки возникли на проспектах Броварском и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также улицы Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до пересечения с улицей Максима Кривоноса). Тянет транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тягучки на улицах Богатырской, Семена Скляренко, тянутся машины на улицах Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от Одесской площади и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также небольшие проблемы с движением авто на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская" – из-за ремонтных работ).

Как всегда, тянется транспорт на Берестейском проспекте (на участке между станциями метро "Житомирская и "Берестейская", от Шулявки и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко. Есть проблемы на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, улицы Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве суд взял под стражу водителя BMW, устроившего смертельное ДТП на Броварском проспекте. В результате аварии погибла девочка 2022 года рождения, а также были травмированы мужчина и беременная женщина.

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