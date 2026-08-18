Мужественно выполнял свой долг: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Алексея Назаренко. Фото

В больнице города Житомира скончался военнослужащий из Обуховского района Киевской области Алексей Назаренко. Сердце храброго украинца остановилось 13 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"Обуховская община вновь охвачена болью утраты. 19 августа мы проводим в последний путь нашего земляка, защитника Украины Назаренко Алексея Владимировича", – говорится в сообщении.

Герой был солдатом-стрелком десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады. Он мужественно исполнял свой воинский долг, защищал Украину и её народ. Во время прохождения военной службы получил ранения, которые оставили тяжелые последствия для его здоровья.

К сожалению, 13 августа 2026 года воин скончался в клинической больнице города Житомира.

"Его жизнь оборвалась, но память о мужественном воине навсегда останется в сердцах тех, кто его знал, любил и вместе с ним защищал Украину. В этот скорбный день мы склоняем головы перед памятью Защитника, отдавшего свою жизнь за Украину. Искренние соболезнования жене Марии, сыновьям Михаилу и Максиму, всем родным и близким Алексея, его друзьям и соратникам", – добавили в пресс-службе.

Церемония прощания с Алексеем Назаренко состоится в среду, 19 августа 2026 года, в 10:00 на площади возле ОЦКиД. После прощания Героя похоронят на городском кладбище "Польок", где рядом с собратьями он обретёт вечный покой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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