Молчаливая, но не безмолвная: как выглядит одно из самых известных зданий Припяти. Новые фото

Дворец культуры "Энергетик" является одним из самых известных зданий города Припять в Чернобыльской зоне. Место, где когда-то проводили литературные вечера и дискотеки, сегодня стоит молчаливым, но не безмолвным.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"В центре молодой Припяти, когда город рос как населенный пункт для работников Чернобыльской АЭС, возведение Дворца культуры "Энергетик" стало символом новой жизни", – говорится в сообщении.

Как отметили в Агентстве, название для дворца культуры подобрано не случайно – от слова "энергетический" и намека на рабочих АЭС. Здесь собирались горожане на концерты и киносеансы, для досуга действовали спортзал и плавательный бассейн для детей. В стенах "Энергетика" проходили литературные вечера, дискотека "Эдисон-2" собирала более пятисот молодых людей, проводились боксерские турниры и заседания клубов, что свидетельствовало об активной общине атомоградцев.

После аварии 26 апреля 1986 года дворец культуры предстал в новом свете – его начали использовать для технических нужд ликвидаторов. Однако после остановки ЧАЭС в 2000-м году "Энергетик" остался лишь пересказом прошлого.

"Сегодня "Энергетик" стоит молчаливым, но не безмолвным. Он напоминает, что молодой город Припять был живым, ярким, полным культурной, академической и спортивной энергии. Жизнь может прерваться мгновенно, но память будет длиться вечно. В его стенах замерли те мечты, которые уже никогда не повторятся, но они напоминают нам: будущее возможно, если беречь сообщество и ценить каждый день безопасного сосуществования", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, Припять и Чернобыль являются одними из самых известных локаций Зоны отчуждения. Когда-то многолюдные, в наши дни это молчаливые памятники их создателям. Благодаря работе фотографов мы можем увидеть, как выглядят эти города после летнего дождя.

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