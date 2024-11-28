Мокрый снег и до -3°С: прогноз погоды по Киевской области на 29 ноября

В Киевской области в пятницу 29 ноября облачно, днем мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток от +2°С до -3°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, на дорогах местами гололедица.

"Прогноз погоды на 29 ноября по Киевской области. Ночью без осадков, днем мокрый снег и дождь. Температура в течение суток от 2°С до 3°С мороза; в Киеве ночью 0-2°С мороза, днем 0-2°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 29 ноября в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утром ожидается снег, которому на смену придет дождь со снегом, однако во второй половине дня он должен прекратиться.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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