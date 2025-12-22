Мокрый снег и до +2°С: прогноз погоды по Киевской области на 23 декабря

В Киевской области во вторник, 23 декабря, днем синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +2°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 23 декабря по территории Киевской области. Облачно. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. Температура по области ночью и днем от 3°С мороза до 2°С тепла; в Киеве ночью и днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Почти весь день пройдет без осадков, только ближе к вечеру может начаться мелкий снег.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!