Местами небольшой дождь и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 12 мая

В Киевской области в воскресенье, 12 мая, облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до 14°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 12 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь (в Киеве без осадков). Температура ночью 1-6°С тепла (на поверхности грунта заморозки 0-3°С), днем 9-14°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С", – рассказали синоптики.

Добавим, как отметили в Укргидрометцентре, что в субботу, 11 мая, через территорию Киевщины пройдет слабовыраженный атмосферный фронт, который кое-где повлечет за собой небольшие весенние дожди. Однако с воскресенья снова распространит свое влияние очередной антициклон из Балтийского моря, который будет способствовать погоде преимущественно без осадков. Только днем 13-го числа может еще кое-где дождить.

"Температурный фон существенно не изменится, однако за счет несколько большей облачности в ночные часы уже отступят заморозки, но дневные максимумы не будут высокими", – резюмировали синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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