Местами гроза и порывы ветра: прогноз погоды по Киевской области на 3 апреля

В Киеве и Киевской области во вторник, 3 апреля, кратковременный дождь, днем местами гроза, порывы ветра. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 3 апреля по Киевщине. Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10°С тепла, днем 12-17°С; в Киеве ночью 8-10°С тепла, днем около 15°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. 3 апреля порывы ветра 15-20 м/с.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 3 апреля в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Ночью и утром будет идти дождь.

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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