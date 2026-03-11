Малооблачно и до +17°С: прогноз погоды в Киеве и области на 12 марта

В Киевской области в четверг, 12 марта, малооблачно, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +17°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 12 марта по территории Киевской области. Малооблачно. Без осадков. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 12-17°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем около 15°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве погода порадует нас безоблачным утром, но уже в середине дня она изменится и будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

