Крещатик в Киеве в 1982 году с высоты птичьего полёта. Одно из лучших фото тех времён

Крещатик — одно из самых любимых мест встреч и прогулок жителей и гостей Киева. Благодаря старой фотографии мы можем увидеть, какой он был в 1982 году.

Видео дня

Снимок опубликовали в сообществе "Спрага: в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Длина главной улицы столицы составляет 1,3 км.

Что известно

"Украина. Киев. Крещатик 1982 года с высоты птичьего полёта. Одно из лучших фото тех времён", – говорится в сообщении.

На опубликованном снимке мы можем увидеть, как выглядела главная улица Украины 44 года назад. В частности, видно, что Крещатик в те времена буквально "утопал" в зелени каштанов — символа столицы.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесьФилармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, в котором предлагалось сделать её судоходной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!