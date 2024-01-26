Кондиционирование и отопление: в Киеве открыли первое смартукрытие в Украине. Фото и подробности

В Киеве построили первое смарт-укрытие в Украине. Оно находится в книгохранилище центральной библиотеки КПИ им. И. Сикорского, и, в частности, имеет собственное кондиционирование и отопление.

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Об этом говорится в проекте CLUST SPACE. Открыть подобные просторы планируют и в других украинских вузах.

"В июле 2023 года мы приступили к ремонтным работам – в декабре 2023 года завершили строительство. Первое в Украине инновационное укрытие для студентов полностью готово к эксплуатации. Оно содержит большой open space – зону для обучения, которая трансформируется в лекторий, зал для конференций и других студенческих ивентов – также есть игровая зона, комнаты для переговоров, зоны для чтения, кофе-брейка, обучение в небольших группах", – говорится в сообщении.

Кроме того, в укрытии есть дизель-генератор и автономные системы вентиляции, кондиционирования и отопления, которые позволят комфортно находиться в помещении.

Дизайн-проект разработала студия Peker&Partners, а ее главный архитектор Павел Пэкер имеет опыт реализации подобных решений в Ираке и Ливии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство внутренних дел Украины отменило запрет на допуск животных в укрытие, который предусматривал приказ от 2018 года. Люди с домашними питомцами должны размещаться в отдельных помещениях или уединенных местах объектов гражданской защиты.

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