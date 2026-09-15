Когда будут перечислены средства за неиспользованные поездки по старым тарифам на кошелек "Киев Цифровой": назван срок

В столице средства за неиспользованные поездки по старым тарифам будут перечислены на кошелек транспортной карты в приложении "Киев Цифровой". Это произойдет в течение недели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Стоимость одной поездки в общественном транспорте теперь составляет 30 грн.

Что известно

"Средства за неиспользованные поездки по старым тарифам будут перечислены на кошелек транспортной карты в "Киев Цифровой" в течение недели", — говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, если до 14 сентября (включительно) пассажир не использовал все поездки, приобретенные по старым тарифам, в течение недели их стоимость будет перечислена на баланс транспортной карты (раздел "Мой кошелек").

В пресс-службе добавили, что, если , например, за 10 неиспользованных поездок по тарифу 6,5 грн на "Кошелек" зачислят 65 грн. Эти средства можно использовать для оплаты поездок по актуальным тарифам.

Стоимость одной поездки в зависимости от количества приобретенных составляет:

1-9 поездок – 30 грн;

10-19 – 28,9 грн;

20-29 – 27,8 грн;

30-39 – 26,6 грн;

40-49 – 25,5 грн;

50 поездок – 25 грн.

Чтобы воспользоваться средствами на "Кошельке", в "Киев Цифровом" необходимо открыть "Транспортную карту", выбрать нужную карту и нажать "Мой кошелек" – "Приобрести поездки". Средства с кошелька также можно использовать непосредственно в валидаторе – как с пластиковой, так и с цифровой транспортной карты.

Если поездок на карте нет, валидатор спишет с кошелька 30 грн за поездку.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве с четверга, 10 сентября, изменился график работы метрополитена и наземного транспорта. В связи с сокращением продолжительности комендантского часа он будет работать дольше.

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