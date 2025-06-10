Кличко назвал кандидата на должность нового секретаря Киевсовета: что известно. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко определился с кандидатурой на нового секретаря Киевсовета. После консультаций со всеми фракциями он вынесет на голосование на эту должность кандидатуру депутата от "Голоса" Зои Ярош.

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Об этом киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Эта должность оставалась вакантной после отставки Владимира Бондаренко.

"Определился с кандидатурой на нового секретаря Киевсовета и предложил всем фракциям присоединиться к ее обсуждению. После консультаций внесу в сессионный зал на эту должность кандидатуру депутата от фракции "Голос" Зои Ярош", – написал Кличко.

Зоя Ярош родилась 9 декабря 1976 года в пгт Еланец, Еланецкого района Николаевской области.

Образование высшее. В 2000 году окончила Одесский государственный университет имени И. И. Мечникова по специальности "Правоведение". В 2006 году окончила Киевский институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко по специальности "Международное право". Адвокат, президент Ассоциации адвокатов Украины и общественный деятель.

Представительница депутатской фракции "Голос" в Киевсовете, член постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском городском совете депутаты поддержали заявление Владимира Бондаренко о добровольной отставке с должности секретаря. Соответствующее решение было принято во вторник, 8 марта.

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