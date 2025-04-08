Киевсовет уволил Бондаренко с должности секретаря: все подробности

В Киевском городском совете депутаты поддержали заявление Владимира Бондаренко о добровольной отставке с должности секретаря. Соответствующее решение принято во вторник, 8 марта.

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Его поддержал 81 избранник. Внеочередное заседание горсовета было инициировано мэром Киева Виталием Кличко.

По его словам, 8 марта состоялось голосование депутатов Киевского городского совета по возможному досрочному прекращению полномочий секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

"Мы должны признавать и исправлять ошибки. Семь чиновников уволены из-за "земельного дела". Очистка городских властей будет продолжаться. И хотя у Владимира Бондаренко статус свидетеля по этому делу, история, мягко говоря, неприятная. Депутаты тайным голосованием (по регламенту) не поддержали отставку секретаря. Вместе с тем, я считаю, что он должен уйти с должности. О чем Бондаренко и написал заявление", – рассказал Кличко.

Мэр Киева напомнил, что ранее он отстранил Бондаренко от подготовки и ведения заседаний, и делал это как городской голова.

"И как бы ни пытались некоторые силы разбалансировать систему управления в городе, Киевсовет должен сделать выводы и работать! Принимать решения в интересах киевлян и в интересах развития столицы", – подчеркнул Кличко.

Позже стало известно, что Киевсовет рассмотрел заявление Бондаренко о добровольной отставке с должности секретаря, которое он написал. Как сообщило Общественное, соответствующее решение поддержал 81 депутат.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской городской государственной администрации состоялся ряд увольнений на фоне резонансного расследования по коррупции в земельной сфере столицы.

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