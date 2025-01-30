Кличко анонсировал мероприятия по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания в Киеве

Киевский городской совет должен принять решение о внедрении мероприятий по проведению в столице ежедневной общенациональной минуты молчания. Депутаты должны рассмотреть этот вопрос в четверг, 30 января.

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Об этом столичный мэр Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Ранее этот вопрос в ходе встречи рассмотрели общественность и представители власти.

"Еще одно из важных решений, которое должен принять Киевсовет сегодня, – внедрение мероприятий по проведению в Киеве ежедневной общенациональной минуты молчания. Спасибо общественности за проявленную инициативу и предложения! А также всем, кто конструктивно работал над этим проектом решения. Мы должны чествовать память наших защитников и защитниц, которые положили жизнь за Украину. И память гражданских, погибших в этой страшной войне", – подчеркнул Кличко.

Напомним, ранее в Киеве подготовили рекомендации по проведению общенациональной минуты молчания. В частности, речь идет об уведомлениях через приложение "Киев Цифровой".

Как сообщал OBOZ.UA, мобильное приложение "Киев Цифровой" получило новую важную функцию. Теперь там появилась услуга "Социальный статус", которая, в частности, дает возможность безвозмездно парковаться в столице защитникам и защитницам Украины.

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