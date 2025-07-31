Киностудия Довженко в Киеве пострадала в результате российского обстрела. Подробности и фото

В результате российской террористической атаки в Киеве были зафиксированы повреждения на территории Национальной киностудии имени Александра Довженко. В частности, взрывная волна выбила около 90 окон, пострадали производственные помещения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино. К счастью, никто не погиб.

Что известно

"В ночь с 30 на 31 июля в результате массированного ракетного обстрела страны-агрессора была повреждена территория Национальной киностудии имени Александра Довженко – одной из старейших и важнейших киностудий мира", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Госкино, во время утреннего ракетного удара были повреждены производственные помещения студии и частично – помещения отеля. Взрывная волна выбила около 90 окон. Отмечается, что это самые масштабные разрушения с начала полномасштабного вторжения.

Национальная киностудия имени Александра Довженко является не только местом создания фильмов, но и мощным центром национальной идентичности, с ее уникальным архивом, техникой, костюмами и творческими достижениями, получившими многочисленные международные награды. Здесь родились легендарные фильмы, в частности "Земля", "Энтузиазм (Симфония Донбасса)", "Тени забытых предков" – ленты, которые получили мировое признание и остаются классикой киноискусства.

"Эти убытки – не просто материальные, а целенаправленная попытка врага стереть память и культурные коды, которые формировались веками. Киностудия Довженко – это культурный символ Украины с более чем столетней историей, она стала центром украинского поэтического кино и центром культурного сопротивления в самые сложные времена... Россия в очередной раз демонстрирует, что война направлена не только против народа, но и против наследия, культуры и будущего Украины", – констатировали в пресс-службе.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись по жилым кварталам, под прицелом врага оказались многоэтажные дома. Известно о погибших и пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в ночь на 31 июля в результате террористической атаки РФ была повреждена главная и одна из крупнейших мечетей в Украине – Духовного управления мусульман Украины "Умма". В здании, в частности, выбиты окна.

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