Киевсовет принял план энергоустойчивости столицы: Кличко рассказал подробности

Киевский городской совет во вторник, 10 марта, на внеочередном заседании принял план энергоустойчивости столицы. Соответствующее решение поддержали 92 депутата.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил киевский городской голова Виталий Кличко. Городу понадобится помощь государства, в частности, оборудованием.

"Киевсовет на внеочередном заседании принял план энергоустойчивости столицы. Решение поддержали 92 депутата, и мы должны реализовать меры этого плана. В частности, первоочередные, необходимые для начала следующего отопительного сезона", - говорится в сообщении.

Мэр подчеркнул, что для реализации плана Киеву обязательно нужна и поддержка государства – в финансировании, в помощи оборудованием и другими ресурсами. А также по совершенствованию законодательной базы и нормативной документации.

"Чтобы минимизировать сроки бюрократических процедур и сделать максимально оперативным выполнение работ, чтобы столица прошла следующую зиму. Спасибо депутатам, которые приняли участие во внеочередном заседании и приняли план энергоустойчивости столицы", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 10 марта, Киевсовет должен был рассмотреть план энергоустойчивости столицы. Таких комплексных документов не принимал ни один из городских советов в Украине.

