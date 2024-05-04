Киевский ботсад Гришко закрыли для доступа на рассвете после наскока тиктокеров

Теперь киевский ботанический сад имени Николая Гришко недоступен на рассвете и будет открыт для посетителей по определенному графику работы. Такое решение было принято администрацией после фактов "штурма" забора учреждения на рассвете из-за видео в TikTok.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко. В течение мая заведение открыто для посетителей с 7:00.

Как отметили в администрации, ботсад Гришко не является общественным парком или городским сквером. Учреждение, которое почти 90 лет и создавалось невероятными усилиями нескольких поколений работников, в последнее время испытывает несанкционированное нашествие посетителей, желающих "встретить рассвет". Или сделать фото с рассветом и в утренние часы, еще до начала работы учреждения.

"Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко является научным учреждением Национальной академии наук Украины и входит в состав природно-заповедного фонда Украины, имеет четкие правила посещения и определен график работы", – подчеркнули в пресс-службе.

В ботсаду призвали киевлян и гостей столицы соблюдать установленные правила, в частности, по посещению его территории. То есть, она доступна всем желающим исключительно в определенное время.

"В период цветения сирени и массового посещения ботанического сада в течение мая 2024 года Национальный ботанический сад имени Н. Н. Гришко НАН Украины открыт для посетителей без выходных дней: с 7:00 до 22:00, кассы работают с 8:00 до 21: 30, с 7:00 до 8:00 входные билеты можно приобрести только путем безналичного расчета при входе (через Pay Pass турникеты)", – отметили в пресс-службе.

Оранжерейный комплекс открыт для посещения ежедневно с 11:00 до 18:00, продажа билетов осуществляется при входе в оранжерей, прекращается в 17:30, санитарные дни: понедельник, вторник.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 3 мая, молодежь в 5 утра "штурмовала" забор ботанического сада имени Николая Гришко. Причиной того, что ребята перелезали через ворота к открытию заведения, стало видео в TikTok с невероятным рассветом среди сирени.

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