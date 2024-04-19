Киев в пятницу сковали утренние пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в пятницу, 19 апреля, в последний рабочий день недели на улицах столицы образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и на левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробки возникли на проспектах Романа Шухевича (ремонт на Северном мосту), на участке дороги от станции метро "Почайна" и до Караваевых дач. Тянется транспорт по улицам Миропольской и Братиславской (ДТП) в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Трудно едут машины на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на Броварском и Воскресенском проспектах (от парка Победа и в направлении Дарницы).

Традиционная пробка находится на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов в сторону Севастопольской площади). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в обе стороны) и на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки), а также на улицах Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Почти сплошная пробка возникла на участке дороги от проспекта Академика Глушкова (от Одесской площади и до станции метро "Голосеевская"), а также на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и отдельных участках бульвара Леси Украинки.

Как всегда, тянется авто на Брестском проспекте (от въезда в город и до метро "Берестейская", а также от Шулявки до Галицкой площади), бульваре Тараса Шевченко, медленно едут машины на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, а также на улице Борщаговской.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева патрульные устроили погоню за автомобилем Ford, проигнорировавшим требование об остановке. При попытке сбежать легковушку влетел в отбойник – как оказалось, водитель был пьян.

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