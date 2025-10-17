'Киев Цифровой' получил новую важную функцию для автомобилистов, которая связана с парковками

Мобильное приложение "Киев Цифровой" получило важную функцию для автомобилистов. Отныне владельцы машин могут онлайн проверять наличие свободных паркомест в столице.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА, передает пресс-служба ведомства. Чтобы воспользоваться новой возможностью, нужно обновить приложение.

Что известно

"Найти свободное место на парковках города можно в приложении "Киев Цифровой". Сервис действует в разделе "Почасовая парковка" и отображает заполненность парковок в режиме реального времени. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно открыть карту парковок в приложении и выбрать нужную локацию", – говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, для удобства водителей заполненность отображается цветами:

зеленый – свободно более 70% мест;

желтый – свободно 40–70%;

красный – остались последние места;

серый – все места заняты.

Сейчас в столице работает 330 парковочных площадок, из которых 200 расположены в первой зоне. К сервису отображения свободных мест в приложении "Киев Цифровой" уже подключили 83 локации, оборудованные 219 камерами. Они фиксируют заполненность в режиме реального времени, благодаря чему пользователи видят актуальную информацию непосредственно на карте.

"Постепенно город расширяет покрытие – сейчас 19 парковочных площадок имеют 100% охват камер, еще 22 показывают более 50% мест, 10 – более 30%, а на 32 площадках пока работает частичное покрытие до 30%. Такой подход позволяет постепенно интегрировать сервис во все парковочные зоны столицы, чтобы каждый водитель мог заранее узнать, где есть свободное место для авто", – добавили в пресс-службе.

