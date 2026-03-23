Киев неизвестный: как выглядел город около 100 лет назад. Архивные фото

Старые фотографии прекрасно передают жизнь, красоту и историю Киева. Благодаря работе неизвестных фотолюбителей мы можем увидеть, как выглядел город в 1920 годах.

Видео дня

Архивные снимки были опубликованы на странице сообщества "Киев на всю жизнь" в социальной сети Facebook. К сожалению, большинство зданий на фотографиях не сохранились до наших дней.

Взгляд в прошлое

"Киев, 1920-е годы", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть и узнать "красный" корпус университета Шевченко, Майдан Независимости, Крещатик и смежные улицы, Подол и другие локации. Большинство локаций узнать невозможно, но знакомые места сохранили до наших дней свою красоту и аутентичность.

Немного истории

Река Лыбидь является неотъемлемой частью истории Киева, которая, согласно легендам, связана с основателями столицы Украины. Мало кто знает, что в 1916 году ее берега были плотно застроены частными домами.

В Киеве на Зверинце до 1918 года существовали артиллерийские склады и фортификационные укрепления. Однако 6 июня здесь возник пожар, который вызвал масштабные взрывы и навсегда вошел в историю столицы Украины, как одна из крупнейших техногенных катастроф.

Как сообщал OBOZ.UA, в Голосеевском парке Киева сохранился путь, которому уже около 200 лет. "Танковая дорога", а речь идет именно о ней, пролегает вдоль живописного леса и, по неподтвержденным данным, ранее использовалась для подъема военной техники и оборудования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!