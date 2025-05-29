Киев и область накрыл мощный ливень с градом: подтоплены дороги, есть обрывы электросетей. Подробности, фото и видео

Киев и область в четверг, 29 мая, накрыла сильная гроза, местами с градом. В результате непогоды местами зафиксировали подтопление улиц, и ухудшилась видимость на дорогах.

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Об этом сообщили в социальных сетях. В регионе объявлен І уровень опасности, желтый.

"Мощный ливень с градом накрыл Киев и область – в ряде районов исчезло электроснабжение, улицы затоплены", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия непогоды, в частности "поток" градин, который лился с крыши дома. Кроме того, из-за ветра падали ветки деревьев - в Ирпене одна из них повредила авто, едва не задев человека. Кроме того, из-за большого количества осадков зафиксировано подтопление улиц в отдельных районах области и в столице подтопило дороги.

Стоит добавить, что в одном из районов Киева сильный ливень не помешал выпускникам, которые танцевали под дождем возле школы.

Добавим, в случае чрезвычайных ситуаций, в частности падения веток деревьев или подтопления улиц в Киеве, обращайтесь в экстренные службы (нажмите, чтобы перейти по ссылке и узнать номера телефонов).

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в столице и Киевской области в четверг, 29 мая. До конца суток в регионе гроза.

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