Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды в Киеве и области: что известно

Синоптики предупредили о существенном ухудшении погодных условий в столице и Киевской области в четверг, 29 мая. До конца суток в регионе гроза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен І уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по городу Киеву и Киевской области. В ближайший час с сохранением до конца суток 29 мая гроза. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – отметили синоптики.

В свою очередь, в пресс-службе КГГА напомнили, что специалисты рекомендуют во время грозы избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт. Стоит плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае чрезвычайных ситуаций, в частности падения веток деревьев или подтопления улиц, обращайтесь в экстренные службы (нажмите, чтобы перейти по ссылке и узнать номера телефонов).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в четверг, 29 мая, облачно с прояснениями. Воздух в регионе максимально прогреется до +23°С.

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