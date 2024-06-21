Каждый день работают 160 рабочих и спецтехника: Кличко показал ход работ на новом мосту на Оболони. Видео

В Оболонском районе Киева продолжаются работы на новом путепроводе, движение по которому открыли в мае. Специалисты, в частности, установили подпорные стенки съездов-заездов на транспортную развязку, а также ⁠устроили дорожное полотно.

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Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Каждый день здесь работают 160 рабочих и спецтехника.

"Продолжаются работы на новом путепроводе на Оболони, движение по которому – по улице Полярной через Богатырскую – открыли в мае. Установили подпорные стенки съездов-заездов на транспортную развязку, ⁠устроили дорожное полотно. Облицевали лестницу и пандусы подземного пешеходного перехода, переустроили инженерные сети, покрасили железобетонные конструкции", – рассказал Кличко.

Мэр уточнил, что каждый день на объекте работают 160 рабочих и 67 единиц техники. Открыть движение со съездами по путепроводу городские власти планируют к осени этого года.

"Также идет ремонт участка проезжей части на улице Богатырской. Уже ⁠устроили нижний слой асфальтобетонного покрытия, установили бортовой камень (бордюр). На объекте работает 35 рабочих и 28 единиц техники. Делаем все, чтобы завершить работы как можно быстрее", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве специалисты завершили весь комплекс работ на Дегтяревском путепроводе. В частности, было обустроено уединенное трамвайное полотно и сделано все необходимое, чтобы новое сооружение и остановки отвечали всем критериям безбарьерности.

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