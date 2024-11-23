Каким был будущий университет имени Шевченко в 1860-е: архивное фото Киева

Одним из самых узнаваемых архитектурных символов Киева является красный корпус Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко. Он находится в самом центре города и является достопримечательностью столицы.

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Как выглядела задняя сторона корпуса в 1860-е годы показало Facebook-сообщество "Клуб коренного киевлянина". Эта стена выходит на западную сторону.

Из этой части здания открывается вид на Ботанический сад имени Александра Фомина. Интересно, что строительство корпуса и обустройство сада происходило практически одновременно. Фундамент здания был заложен в 1837 году, а сад был основан в 1839 году. Поэтому с этой стороны их задумывали как единый гармоничный ансамбль. Как можно увидеть из фотографии, за два десятилетия с того момента растительность уже как следует прижилась и университет буквально утопал в зелени. Скорее всего, стены университета контрастировали с ней так же, как и сейчас.

Известно, что сначала внешний периметр университетского корпуса сделали белым. Затем продолжались дискуссии, нужно ли их окрасить характерной для Киева желтой краской или использовать какой-нибудь другой цвет. Однако в конце концов победил коричневато-красный оттенок.

Дату, когда именно корпус покрасили в красный, историки точно назвать не могут. Так же, как и причину, по которой для этого выбрали именно этот яркий окрас. Однако известно, что университет, вероятно, приобрел свой культовый вид в 1850-е годы. А значит, на фото здание, судя по всему, уже было красным.

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