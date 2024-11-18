Без окон и с разбитым куполом: в сети показали Верховную Раду в 1941-м

Здание Верховной Рады было построено в 1939 году по проекту архитектора Владимира Заболотного. Когда в 1934 году столицу перенесли из Харькова в Киев, началась массовая застройка правительственных кварталов. Также был разработан и утвержден генеральный план строительства и реконструкции Киева.

Видео дня

Архитектурный конкурс на лучший проект здания Рады был объявлен в феврале 1936 года. В сети показали, каким было здание парламента в первые годы после строительства.

В конкурсе победил проект, предложенный Владимиром Заболотным. Строили здание парламента в 1936-1939 годах и в начале лета 1939 года сдали в эксплуатацию. Автор проекта профессор Заболотный и начальник строительства инженер Г. И. Пинскер даже получили за свою работу денежные премии – 5000 и 3000 рублей соответственно.

Профессор Заболотный в 1940 году был назначен главным архитектором Киева.

Здание Верховной Рады является сочетанием присущих тому времени классических приемов и форм. Говорят, что дом парламента – образец "украинской архитектурной классики". Строгую прямоугольно-симметричную форму венчает купол из металла и стекла. Диаметр плафона составляет около 16 метров.

С 25 июля 1939 года в здании по адресу улица Михаила Грушевского, 5 проходят заседания украинского парламента.

Во время Второй мировой здание получило значительные повреждения. В процессе реконструкции 1948-1952 годов достроили трехэтажную северо-западную часть для служебных помещений.

Четыре скульптурных группы были добавлены в 1985 году в ходе реставрационных работ под руководством Натальи Чмутиной. У входа установили скульптуры разных слоев населения – рабочих, крестьян, ученых и интеллигенцию, как это предполагалось оригинальным проектом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядел Киев в первые годы независимости.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.