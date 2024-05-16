Известно со времен Средневековья: как в течение 50-х – 80-х годов ХХ века менялось самое большое озеро Киева. Фото

Озеро Тельбин в Киеве известно еще со времен Средневековья и считается самым крупным в столице Украины. Благодаря снимкам из семейных архивов и работам профессионалов мы можем увидеть, как оно менялось в течение 50-80-х годов прошлого века.

Архивные фото были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. Местность очень сильно изменилась за это время.

"Озеро Тельбин в 50-80-х годах ХХ века", – говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, как застраивалась территория вокруг озера, а также отдых киевлян на его берегах.

Тельбин – пресноводное озеро, расположенное на Березняках, в Днепровском районе Киева. Является одним из самых больших в городе.

Озеро известно еще со времен Средневековья. Впервые озеро упоминается (под названием "Тербин") в грамоте московских царей с 1694 года. В XVIII веке на берегах озера было основано поселение Кухмистерская Слободка. В конце XIX века озеро Тельбин в своей северной части заканчивалось далеко на Русановке, сейчас от водоема осталось всего 40% его бывшей акватории. Современная река Дарница является остатками бывшего Тельбина.

Напомним, в 1870 году в Киеве был открыт Центральный железнодорожный вокзал. Его первое здание было построено из желтого кирпича в древнеанглийском готическом стиле.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1960-х годах набережная возле Почтовой площади и Днепровские утесы в Киеве выглядели несколько иным. А пляжи на Трухановом острове были значительно больше.

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