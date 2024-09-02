Искренние улыбки и первый звонок для малышей: как в Киеве отмечали День знаний. Фоторепортаж

В Киеве в начале сентября традиционно отмечают День знаний. Все торжественные мероприятия проводились с учетом вооруженной агрессии страны-террориста РФ против Украины.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В этом году праздник и первый день нового учебного года пришлись на 2-е число.

В понедельник, 2 сентября, в Украине отмечают День знаний. В столичных учебных заведениях, в частности в специализированной школе № 94 "Эллада", провели праздничную линейку, во время которой раздался традиционный первый звонок.

Во время праздничной линейки присутствующие почтили память украинского воина, бывшего ученика этого учебного заведения Тараса Запольского, погибшего в боях за Мариуполь.

После этого ученики вместе с учителями пошли в классы, где дети получили учебники и к началу уроков имели возможность рассказать о том, как они провели лето.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на войну и очередную массированную атаку РФ, Украина 2 сентября начинает новый учебный год. Несмотря на все испытания, миллионы украинских детей сегодня снова сядут за школьные парты. С праздником и маленьких украинцев, и их родителей и учителей поздравил президент Владимир Зеленский.

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